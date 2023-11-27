Главный тренер «Каролины» отправлен в отставку

Теги НФЛ Каролина Фрэнк Райк Американский футбол

Фрэнк Райк уволен с поста главного тренера команды «Каролина Пэнтерс». Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Временно исполнять обязанности главного тренера в клубе будет Крис Тейбор, занимающий пост тренера спецбригад. У него есть опыт и.о. главного тренера в «Чикаго Беарс».

Райк работал в «Каролине» первый сезон. Поражение от «Теннесси Тайтенс» в 12-м туре регулярного сезона стало для его команды 10-м.

У «Пэнтерс» не будет выбора в первом раунде следующего драфта НФЛ из-за обмена за квотербеком Брайсом Янгом. При этом Янг занимает 31-е место в лиге по пасовому рейтингу и бросил 9 тачдаунов при 8 перехватах.

С 2018-го по 2022-й Райк работал главным тренером «Индианаполис Колтс», где добился суммарного результата 40–33–1 в регулярных сезонах и дважды выводил команду в плей-офф.

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2 комментария

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Максим Столбов
Сначала подумал про Бринд’амора и хоккей. Ложная тревога
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Антон Петров
Ответ Максим Столбов
Сначала подумал про Бринд’амора и хоккей. Ложная тревога
Тогда бы это была бы сенсация
0
0
0
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