Главный тренер «Каролины» отправлен в отставку

Фрэнк Райк уволен с поста главного тренера команды «Каролина Пэнтерс». Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Временно исполнять обязанности главного тренера в клубе будет Крис Тейбор, занимающий пост тренера спецбригад. У него есть опыт и.о. главного тренера в «Чикаго Беарс».

Райк работал в «Каролине» первый сезон. Поражение от «Теннесси Тайтенс» в 12-м туре регулярного сезона стало для его команды 10-м.

У «Пэнтерс» не будет выбора в первом раунде следующего драфта НФЛ из-за обмена за квотербеком Брайсом Янгом. При этом Янг занимает 31-е место в лиге по пасовому рейтингу и бросил 9 тачдаунов при 8 перехватах.

С 2018-го по 2022-й Райк работал главным тренером «Индианаполис Колтс», где добился суммарного результата 40–33–1 в регулярных сезонах и дважды выводил команду в плей-офф.