Квотербек «Сан-Франциско» Брок Парди показал идеальный пасовый рейтинг в матче с «Бакканирс»

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди добился идеального пасового рейтинга (158.3) в матче 11-го тура регулярного сезона НФЛ против «Тампа-Бэй Бакканирс».

Парди реализовал 21 из 25 передач на 333 ярда с 3 тачдаунами без перехватов. Он стал 80-м игроком в истории НФЛ с подобным достижением.

В нынешнем сезоне идеального пасового рейтинга 1 октября добивался квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен. До него последним автором идеального пасового рейтинга был Том Брэди в декабре 2020 года.

В истории «Сан-Франциско» последним квотербеком с идеальным пасовым рейтингом по итогам матча был Джо Монтана в сезоне–1989.

Рекордсменами по рейтингу 158.3 являются Пейтон Мэннинг и Бен Ротлисбергер — по 4 раза.

«Фотинайнерс» обыграли «Бакканирс» со счетом 27–14.

Брок Парди был выбран под последним номером на драфте–2022.