Координатор нападения «Питтсбурга» отправлен в отставку

Теги НФЛ Питтсбург Американский футбол

«Питтсбург Стилерс» объявили об отставке координатора нападения Мэтта Кэнады.

Несмотря на положительный результат в сезоне (6–4), у «Питтсбурга» отрицательная разница набранных и пропущенных очков (–29). Соперник превосходил «Стилерс» по набранным ярдам в каждом из матчей сезона.

Нападение «Стилерс» 28-е в лиге по очкам за игру (16.6), 28-е по ярдам в нападении за игру (280.1) и 31-е по пасовым ярдам за игру (170).

В воскресенье «Питтсбург» проиграл «Кливленду» со счетом 10–13, набрав всего 278 суммарных ярдов в нападении.

Обязанности уволенного специалиста будут исполнять тренер квотербеков Майк Салливан и тренер бегущих Эдди Фолкнер.

51-летний Кэнада находился на должности с 2021 года.

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1 комментарий

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matheus
Фанаты Питтсбурга дождались😁
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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