Результативная серия Маккэффри оборвалась на отметке в 17 матчей

Теги НФЛ Сан-Франциско Кристиан Маккэффри Американский футбол

Раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри не смог занести тачдаун в победном матче против «Джексонвилл Джегуарс» (34–3).

«Вот я лох! Все в команде занесли кроме меня», — сказал Маккэффри журналистам после матча.

Маккэффри заносил тачдауны на протяжении 17 матчей подряд и не смог повторить достижение Ленни Мура, который отличался в 18 играх подряд с 1963-го по 1965-й.

В концовке матча, имея 31-очковое преимущество в счете, главный тренер «Фотинайнерс» Кайл Шенахен стал убирать стартовых игроков с поля, но Маккэффри играл до конца. Более того, у чужой зачетной зоны он постоянно получал вкладки или приемы мяча, однако преодолеть зачетную линию не смог.

«Фотинайнерс» прервали трехматчевую серию из поражений и добились результата 6–3.

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