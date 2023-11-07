Тренер «Балтимора»: «Север АФК, без сомнений, лучший дивизион в НФЛ»

Главный тренер «Балтимор Рейвенс» Джон Харбо оценил результаты команд в Северном дивизионе Американской конференции.

«Было бы просто ужасно, не будь у нас в дивизионе четырех сильных команд», — пошутил специалист.

После 9-го тура все команды с Севера АФК — «Балтимор» (7–2), «Питтсбург» (5–3), «Кливленд» (5–3) и «Цинциннати» (5–3) — имеют положительный баланс побед и поражений и на данный момент выходят в плей-офф.

«Это отличный дивизион. Лучший, без сомнения, это уже доказано», — добавил Харбо.

Еще ни разу в истории НФЛ все команды дивизиона не выходили в плей-офф. Однако в 1998 году с Востока АФК вышло в постсезон 4 команды. Тогда дивизион состоял из 5 команд.