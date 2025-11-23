0

Футболист-студент в США напал на двоих одноклубников с ножом за несколько часов до матча. Игру не стали переносить

В субботу утром игрок команды по американскому футболу из университета Алабамы в Бирмингеме (УАБ) ранил ножом двух своих одноклубников — за несколько часов до матча с «Южной Флоридой».

По словам исполняющего обязанности главного тренера Алекса Мортенсена, оба пострадавших находятся в стабильном состоянии. Команда решила провести игру, чтобы почтить выпускников в последнем домашнем матче сезона, хотя несколько игроков отказались выходить на поле.

Подозреваемый в нападении Дэниел Минси был задержан. Университет не раскрыл имена пострадавших.

Минси, перешедший в УАБ в мае и выступавший на позиции линейного нападения, был арестован и обвинен в тяжком нападении и покушении на убийство.

«Блейзерс» проиграли «Южной Флориде» со счетом 18:48 и теперь имеют результат 3–8 (1–6 в Американской конференции). Последний матч сезона команда проведет 29 ноября против «Талсы».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
происшествия
logoНСАА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-ресивера НФЛ Антонио Брауна экстрадировали в США по делу о покушении на убийство
7 ноября, 08:28
Защитник «Далласа» Маршон Ниленд скончался в возрасте 24 лет
6 ноября, 15:19
Главные новости
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации
вчера, 17:58
«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна
вчера, 15:54
Бейкер Мейфилд избежал серьезной травмы плеча
вчера, 13:50
Джо Бурроу должен сыграть против «Балтимора» в День благодарения
вчера, 11:46
Шедур Сандерс останется стартовым квотербеком «Кливленда» на матч 13-го тура против «Сан-Франциско»
вчера, 09:34
НФЛ. 12-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом», «Сан-Франциско» встретился с «Каролиной» и другие результаты
вчера, 06:00
Ти Джей Уотт обошел старшего брата Джей Джея в списке лидеров по сэкам за карьеру
24 ноября, 16:42
«Джайентс» стали первой командой в сезоне НФЛ, потерявшей математические шансы на выход в плей-офф
24 ноября, 15:37
Дак Прескотт стал лидером «Далласа» по пасовым ярдам за карьеру. До него рекордсменом был Тони Ромо
24 ноября, 14:35
Бейкер Мейфилд не доиграл матч с «Рэмс» из-за травмы плеча
24 ноября, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42