Футболист-студент в США напал на двоих одноклубников с ножом за несколько часов до матча. Игру не стали переносить

В субботу утром игрок команды по американскому футболу из университета Алабамы в Бирмингеме (УАБ) ранил ножом двух своих одноклубников — за несколько часов до матча с «Южной Флоридой».

По словам исполняющего обязанности главного тренера Алекса Мортенсена, оба пострадавших находятся в стабильном состоянии. Команда решила провести игру, чтобы почтить выпускников в последнем домашнем матче сезона, хотя несколько игроков отказались выходить на поле.

Подозреваемый в нападении Дэниел Минси был задержан. Университет не раскрыл имена пострадавших.

Минси, перешедший в УАБ в мае и выступавший на позиции линейного нападения, был арестован и обвинен в тяжком нападении и покушении на убийство.

«Блейзерс» проиграли «Южной Флориде» со счетом 18:48 и теперь имеют результат 3–8 (1–6 в Американской конференции). Последний матч сезона команда проведет 29 ноября против «Талсы».