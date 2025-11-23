«Лос-Анджелес Рэмс» продлили контракт с лайнбекером Нейтом Лэндменом

Лайнбекер «Лос-Анджелес Рэмс» Нейт Лэндмен продлил контракт с клубом на три года. По данным ESPN, сумма соглашения составляет $22,5 млн, из которых $15,67 млн гарантированы.

Лэндмен присоединился к клубу весной, подписав однолетний контракт на рынке свободных агентов, и уже в дебютном сезоне был выбран капитаном команды. В 10 матчах он сделал 1,5 сэка, четыре спровоцированных фамбла, два подобранных фамбла и 91 захват.

Главный тренер Шон Маквей отметил лидерские качества Лэндмена: «У него высокий эмоциональный интеллект. Он отличный спортсмен. Парни сразу стали уважать его за то, как он работает. Он воплощает те качества, которые должны быть у каждого в нашей команде».

До перехода в «Рэмс» Лэндмен провел три сезона в «Атланте». За карьеру он набрал 283 захвата, 10 спровоцированных фамблов, 3,5 сэка и перехват.