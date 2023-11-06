Трэвис Келси: «Это лучшая защита «Чифс», с которой я когда-либо играл»

Теги НФЛ Канзас-Сити Трэвис Келси Американский футбол

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси оценил уровень игры защиты команды.

«Прошло полсезона, и я могу сказать, что это лучшая защита, с которой мне доводилось играть. Они проявляют себя в решающие моменты. Частенько нас вытаскивали из сложных ситуаций. Вот почему это лучшая игра на земле», — сказал Келси.

Квотербек «Майами Долфинс» в воскресной игре против защиты «Чифс» установил личный антирекорд сезона по проценту точных передач (61.8%), пасовым ярдам (193) и пасовому рейтингу (87.0). «Долфинс» набрали всего 14 очков, наименьший результат команды в нынешнем сезоне.

Нападение «Чифс» в 6 из 9 матчей сезона набирало не больше 24 очков. За весь прошлый сезон таких матчей у «Канзас-Сити» было только три. Тем не менее, результат команды Энди Рида — 7–2.

«Чифс» — действующие чемпионы Супербоула.

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