«Северная Каролина» под руководством Билла Беличика гарантировала себе отрицательный баланс побед и поражений по итогам сезона

«Северная Каролина» уступила «Дьюку» со счетом 25:32 и получила результат 4–7, что гарантировало команде отрицательный баланс в дебютном сезоне Билла Беличика. Это означает, что «Тар Хилс» не смогут претендовать на участие в боуле по итогам регулярного сезона.

Под руководством прежнего тренера Мака Брауна команда шесть лет подряд выходила в боулы, но в этом сезоне испытывает серьезные трудности против соперников из крупных конференций. Не удалось обыграть и главного соперника — «Дьюк», что Беличик называл принципиальной задачей, вспоминая годы, когда его отец был помощником тренера в университете Северной Каролины.

Таким образом, Беличик завершит третий сезон подряд с отрицательным балансом — два предыдущих были в «Нью-Ингленд Пэтриотс» и теперь один в студенческом футболе.