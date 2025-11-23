Арч Мэннинг в одном матче заработал тачдауны на пасе, выносе и приеме
Квотербек «Техас Лонгхорнс» Арч Мэннинг вошел в историю университета, став первым игроком, который в одной игре поймал тачдаун, бросил тачдаун и занес выносной тачдаун. Это произошло в матче с «Арканзасом» (победа 52:37), где Мэннинг набрал шесть суммарных тачдаунов и 389 пасовых ярдов.
Мэннинг реализовал три передачи на 40+ ярдов, а четыре ресивера «Техаса» набрали более 74 ярдов, включая Деандре Мура, у которого все три приема завершились взятием зачетной зоны.
Победа повысила шансы «Техаса» (8–3) на участие в плей-офф.
Следующий матч команда тренера Стива Саркисиена проведет против «Техас А&М».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
