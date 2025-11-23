0

Университет Вайоминга вывел из обращения номер квотербека «Баффало» Джоша Аллена

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен посетил матч «Вайоминг» — «Невада», в перерыве которого состоялась церемония выведения из обращения его номера 17.

Это лишь третий случай выведения номера из обращения в истории университета Вайоминга. В двух предыдущих случаях такой чести удостаивались баскетболисты.

Во время церемонии Аллен сказал: «Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Для меня это невероятная честь и огромное благословение. Так много людей, которым я обязан этим достижением — мои одноклубники, тренеры Бол и Виген, все, кто верил в меня. Болельщики Вайоминга… Я счастлив представлять этот университет и этот прекрасный штат. Люблю вас. Да благословит вас Бог. Вперед, «Поукс»! И пусть всегда будет мерзко болеть за «Колорадо Стейт».

«Баффало» вышел на неделю отдыха после поражения от «Хьюстона» в четверг. В пятницу Аллен встретился с игроками «Вайоминга», провел время с командой и пообщался с болельщиками на поле перед игрой. Его поддерживали жена Хейли Стайнфелд и бывшие партнеры по университету.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoБаффало
logoДжош Аллен
logoНФЛ
logoНСАА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 12-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом», «Сан-Франциско» встретился с «Каролиной» и другие результаты
вчера, 06:00
Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ
20 ноября, 10:24
Главные новости
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации
вчера, 17:58
«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна
вчера, 15:54
Бейкер Мейфилд избежал серьезной травмы плеча
вчера, 13:50
Джо Бурроу должен сыграть против «Балтимора» в День благодарения
вчера, 11:46
Шедур Сандерс останется стартовым квотербеком «Кливленда» на матч 13-го тура против «Сан-Франциско»
вчера, 09:34
НФЛ. 12-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом», «Сан-Франциско» встретился с «Каролиной» и другие результаты
вчера, 06:00
Ти Джей Уотт обошел старшего брата Джей Джея в списке лидеров по сэкам за карьеру
24 ноября, 16:42
«Джайентс» стали первой командой в сезоне НФЛ, потерявшей математические шансы на выход в плей-офф
24 ноября, 15:37
Дак Прескотт стал лидером «Далласа» по пасовым ярдам за карьеру. До него рекордсменом был Тони Ромо
24 ноября, 14:35
Бейкер Мейфилд не доиграл матч с «Рэмс» из-за травмы плеча
24 ноября, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42