Университет Вайоминга вывел из обращения номер квотербека «Баффало» Джоша Аллена

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен посетил матч «Вайоминг» — «Невада», в перерыве которого состоялась церемония выведения из обращения его номера 17.

Это лишь третий случай выведения номера из обращения в истории университета Вайоминга. В двух предыдущих случаях такой чести удостаивались баскетболисты.

Во время церемонии Аллен сказал: «Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Для меня это невероятная честь и огромное благословение. Так много людей, которым я обязан этим достижением — мои одноклубники, тренеры Бол и Виген, все, кто верил в меня. Болельщики Вайоминга… Я счастлив представлять этот университет и этот прекрасный штат. Люблю вас. Да благословит вас Бог. Вперед, «Поукс»! И пусть всегда будет мерзко болеть за «Колорадо Стейт».

«Баффало» вышел на неделю отдыха после поражения от «Хьюстона» в четверг. В пятницу Аллен встретился с игроками «Вайоминга», провел время с командой и пообщался с болельщиками на поле перед игрой. Его поддерживали жена Хейли Стайнфелд и бывшие партнеры по университету.