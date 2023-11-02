Владелец «Рейдерс» — об увольнении Макдэниелса: «Мы двигались в неверном направлении»

Теги НФЛ Лас-Вегас Джош Макдэниэлс Американский футбол

Владелец «Лас-Вегас Рейдерс» Марк Дэвис рассказал о причинах увольнения главного тренера Джоша Макдэниелса и генерального менеджера Дейва Зиглера.

«Я серьезно надеялся на Джоша и Дейва. Стало очевидно, что мы движемся в неверном направлении. Когда подошел дедлайн на обмены, я почувствовал, что пришло время для перемен», — сказал Дэвис.

Увольнение произошло вскоре после поражения «Рейдерс» от «Детройт Лайонс» в матче понедельника.

Макдэниелс и Зиглер перешли на работу в «Рейдерс» менее двух лет назад из «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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