«Миннесота» обменяла квотербека Джошуа Доббса на замену травмированному Казинсу

Теги НФЛ Миннесота Аризона Джошуа Доббс Американский футбол

Квотербек «Аризона Кардиналс» Джошуа Доббс посредством обмена перешел в «Миннесота Вайкингс».

За игрока «Миннесота» отдала право выбора в 6-м раунде драфта–2024, получив вдобавок право выбора в 7-м раунде.

В прошлое воскресенье стартовый квотербек «Вайкингс» Кирк Казинс получил травму ахилла и выбыл до конца сезона.

В ближайшем матче против «Атланта Фэлконс» отыграет квотербек-новичок Джейрен Холл.

Доббс провел все 8 матчей в стартовом составе «Аризоны» и набрал 1569 пасовых ярдов с 8 тачдаунами при 5 перехватах. Незадолго до обмена «Кардиналс» объявили о том, что Доббс уступит место в стартовом составе новичку Клейтону Тюну.

Также «Миннесота» обменяла запасного линейного нападения Эзру Кливленда в «Джексонвилл Джегуарс» за право выбора в 6-м раунде драфта.

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