Квотербек-новичок «Теннесси» Уилл Левис дебютировал в НФЛ, бросив 4 тачдауна

Квотербек «Теннесси Тайтенс» Уилл Левис в матче 8-го тура регулярного сезона НФЛ против «Атланта Фэлконс» впервые вышел на поле и бросил 4 пасовых тачдауна.

За 7 предыдущих матчей «Тайтенс» бросили только три пасовых тачдауна — два у Райана Тэннехилла, один у Деррика Хенри.

В истории НФЛ лишь двое квотербеков бросали 4 пасовых тачдауна в дебютной игре — Маркус Мариота (2015) и Фрэн Таркентон (1961).

Три пасовых тачдауна поймал ресивер Деандре Хопкинс.

24-летний Левис был выбран во втором раунде драфта–2023 из университета Кентукки. Эксперты предсказывали ему выбор в первом раунде.