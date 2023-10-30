«Нью-Йорк Джайентс» показали худший результат по пасовым ярдам в матчах НФЛ с 2000 года

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Нью-Йорк Джетс Кливленд Джексонвилл Американский футбол

«Нью-Йорк Джайентс» показали худший результат по пасовым ярдам в НФЛ с 2000 года.

Сегодня клуб уступил в дерби против «Нью-Йорк Джетс» (10:13) в рамках 8-й недели чемпионата. «Джайентс» закончили матч с показателем в минус 9 ярдов, набранных пасами.

Это худший результат с 2000 года, когда те же минус 9 ярдов набрал «Кливленд» в игре с «Джэксонвиллом» (0:48).

НФЛ. 8-я неделя. «Вашингтон» сыграл с «Филадельфией», «Денвер» встретится с «Канзас-Сити», и другие матчи

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