Эдриен Питерсон не хотел бы, чтобы его дети играли на позиции раннинбека

MVP сезона–2012, 38-летний раннинбек Эдриен Питерсон считает, что раннинбекам в НФЛ платят недостаточно.

«Учитывая, на какие жертвы идут эти парни, они явно должны быть среди самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Это суровая позиция. Я бы не хотел, чтобы мои пацаны на ней играли.

Хочешь играть в футбол — будь ресивером. Будь внешним лайнбекером. Займись чем-нибудь другим. На тебя летят 11 человек, а блокировать приходиться сильнейших игроков — лайнбекеров, ди-тэклов и ди-эндов. Раннинбеки всех блокируют», — сказал Питерсон.

Выбранный под общим 7-м номером на драфте–2007 Питерсон занимает 5-е место в истории НФЛ по ярдам на выносе (14,918) и 4-е по выносным тачдаунам (120). Также ему принадлежит рекорд по числу выносных ярдов за один матч (296).

Питерсон пребывает в статусе свободного агента и не завершал карьеру игрока.