Трент Уильямс стал первым линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в Madden NFL

Издатель и разработчик серии игр Madden NFL Electronic Arts сообщил, что Трент Уильямс стал первым в истории линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в игре.

На видео, размещенном в официальных соцсетях , представитель Electronic Arts раннинбек вручает Уильямсу памятный подарок в честь знаменательного события. Сам игрок прокомментировал это так: «Просто сумасшествие, очень ценю это.»

В своем втором сезоне за «49-х» Уильямс был в девятый раз выбран на и впервые в карьере попал в первую команду All Pro.