Трент Уильямс стал первым линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в Madden NFL

Издатель и разработчик серии игр Madden NFL Electronic Arts сообщил, что Трент Уильямс стал первым в истории линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в игре.
На видео, размещенном в официальных соцсетях НФЛ, представитель Electronic Arts раннинбек Адриан Питерсон вручает Уильямсу памятный подарок в честь знаменательного события. Сам игрок «Сан-Франциско» прокомментировал это так: «Просто сумасшествие, очень ценю это.»
В своем втором сезоне за «49-х» Уильямс был в девятый раз выбран на Пробоул и впервые в карьере попал в первую команду All Pro.