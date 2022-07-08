Трент Уильямс стал первым линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в Madden NFL

Теги НФЛ Сан-Франциско Пробоул Адриан Питерсон Electronic Arts Трент Уильямс Madden NFL 23 Американский футбол

Издатель и разработчик серии игр Madden NFL Electronic Arts сообщил, что Трент Уильямс стал первым в истории линейным нападения, который получил максимальный рейтинг в игре.

На видео, размещенном в официальных соцсетях НФЛ, представитель Electronic Arts раннинбек Адриан Питерсон вручает Уильямсу памятный подарок в честь знаменательного события. Сам игрок «Сан-Франциско» прокомментировал это так: «Просто сумасшествие, очень ценю это.»

В своем втором сезоне за «49-х» Уильямс был в девятый раз выбран на Пробоул и впервые в карьере попал в первую команду All Pro.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные