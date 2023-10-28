Матч «Денвер» — «Канзас-Сити» может пройти в условиях снегопада

В 8-м туре регулярного сезона НФЛ погодные условия могут повлиять на динамику игры сразу в нескольких матчах.

Первая снежная игра сезона может состояться в Колорадо, где «Денвер Бронкос» будут принимать «Канзас-Сити Чифс». Синоптики предсказывают 70%-ю вероятность снегопада.

В матчах «Питтсбург Стилерс» — «Джексонвилл Джегуарс» и «Нью-Йорк Джайентс» — «Нью-Йорк Джетс» также высока вероятность осадков. Дождь может пойти с вероятностью в 90% и 84% соответственно.

Игра «Майами Долфинс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс» будет проходить при сильном ветре: 7–8 м/c.

Все указанные матчи состоятся в воскресенье в 20:00 мск. Матч «Денвер» — «Канзас-Сити» начнется в 23:25 мск.