Матч «Денвер» — «Канзас-Сити» может пройти в условиях снегопада

Теги Нью-Ингленд НФЛ Нью-Йорк Джайентс Майами Нью-Йорк Джетс Питтсбург Джексонвилл Денвер Канзас-Сити Американский футбол

В 8-м туре регулярного сезона НФЛ погодные условия могут повлиять на динамику игры сразу в нескольких матчах.

Первая снежная игра сезона может состояться в Колорадо, где «Денвер Бронкос» будут принимать «Канзас-Сити Чифс». Синоптики предсказывают 70%-ю вероятность снегопада.

В матчах «Питтсбург Стилерс» — «Джексонвилл Джегуарс» и «Нью-Йорк Джайентс» — «Нью-Йорк Джетс» также высока вероятность осадков. Дождь может пойти с вероятностью в 90% и 84% соответственно.

Игра «Майами Долфинс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс» будет проходить при сильном ветре: 7–8 м/c.

Все указанные матчи состоятся в воскресенье в 20:00 мск. Матч «Денвер» — «Канзас-Сити» начнется в 23:25 мск.

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