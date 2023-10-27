Футболисты «Майами» недовольны грядущими съемками в шоу Hard Knocks

Игроки и тренеры «Майами Долфинс» станут героями нового сезона шоу Hard Knocks от телеканала HBO.

Hard Knocks показывает внутреннюю часть жизни команды в тренировочном лагере или по ходу сезона.

В августе вышел цикл передач про «Нью-Йорк Джетс». По возвращении «Долфинс» из Германии съемочная группа HBO получит доступ на базу клуба.

«Hard Knocks — это дерьмо собачье, особенно посреди сезона. Нет, серьезно. Я не фанат», — высказался корнербек «Майами» Зейвьен Хауэрд.

«Невозможно не чувствовать направленную на тебя камеру. Мы здесь не ради ТВ-шоу. Мы здесь ради побед», — сказал ресивер Брэкстон Берриос.

«Это не для меня. Парни в раздевалке говорят, что для них это будет тяжело», — добавил квотербек Туа Танговаилоа.

В 2021 году героями Hard Knocks посреди сезона стали «Индианаполис Колтс». После старта 9–6 команда проиграла две последних игры и не вышла в плей-офф.

В прошлом сезоне «Аризона» стартовала 3–4, после чего проиграла 9 из 10 оставшихся матчей.