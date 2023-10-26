Для матчей НФЛ на стадионе во Франкфурте постелили гибридное покрытие

Теги Айнтрахт Франкфурт Нью-Ингленд НФЛ Майами Индианаполис Канзас-Сити стадионы Американский футбол

В преддверии двух матчей НФЛ, которые пройдут в ноябре в немецком городе Франкфурт, на стадионе «Дойче банк Парк» установили гибридное покрытие.

В прошлом году футболисты «Сиэтл Сихокс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» жаловались на то, что натуральный газон на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене был скользким. К тому же, поле пришло в негодность после матча по американскому футболу.

Гибридные покрытия обычно состоят из 90% натурального газона и 10% синтетических волокон.

В нынешнем регулярном сезоне НФЛ три матча прошли в Лондоне. Состояние искусственного покрытия на стадионе «Тоттенхэм» также подвергалось критике.

5 ноября на «Дойче банк Парке» сыграют действующие чемпионы Супербоула «Канзас-Сити Чифс» и «Майами Долфинс». Через неделю — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс». Обе игры начнутся в 17:30 мск.

Местный футбольный клуб «Айнтрахт» ближайшие 4 матча проведет на выезде: против «Виктории» (Кубок Германии), «Униона» (бундеслига), ХИК (Лига конференций) и «Вердера» (бундеслига).

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7 комментариев

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vzi
Ответ Alex8007
Зачем в Европе проводить матч локального заокеанского вида спорта?
Видимо, затем, что это интересно самим европейцам. Такие выездные матчи собирают полные стадионы в Европе - так почему бы не организовать еще матчи для дальнейшей популяризации НФЛ.
+13
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+12
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Дмитрий К
Ого! Вот так повезло немцам с первой игрой!
+10
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+10
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vzi
Ответ Вадим flanec
А что мелочиться, в Европе уже есть лиги по амфуту, надо уж по примеру НБА, на Аравийский полуостров ехать и популяризировать вид спорта. Заняться лиге нечем, как мотать туда сюда команды.
Будет выгодно - и туда поедут.

НФЛ - это бабки.
+5
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+5
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vzi
Ответ Дмитрий К
Ого! Вот так повезло немцам с первой игрой!
Канзас—Майами: Махомчик—Туа
Самый цимес!
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гилберт
Ответ Дмитрий К
Ого! Вот так повезло немцам с первой игрой!
А Лондоне норм игра бывает раз лет в пять.
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