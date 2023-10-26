Для матчей НФЛ на стадионе во Франкфурте постелили гибридное покрытие
В преддверии двух матчей НФЛ, которые пройдут в ноябре в немецком городе Франкфурт, на стадионе «Дойче банк Парк» установили гибридное покрытие.
В прошлом году футболисты «Сиэтл Сихокс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» жаловались на то, что натуральный газон на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене был скользким. К тому же, поле пришло в негодность после матча по американскому футболу.
Гибридные покрытия обычно состоят из 90% натурального газона и 10% синтетических волокон.
В нынешнем регулярном сезоне НФЛ три матча прошли в Лондоне. Состояние искусственного покрытия на стадионе «Тоттенхэм» также подвергалось критике.
5 ноября на «Дойче банк Парке» сыграют действующие чемпионы Супербоула «Канзас-Сити Чифс» и «Майами Долфинс». Через неделю — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс». Обе игры начнутся в 17:30 мск.
Местный футбольный клуб «Айнтрахт» ближайшие 4 матча проведет на выезде: против «Виктории» (Кубок Германии), «Униона» (бундеслига), ХИК (Лига конференций) и «Вердера» (бундеслига).
НФЛ - это бабки.
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