Для матчей НФЛ на стадионе во Франкфурте постелили гибридное покрытие

В преддверии двух матчей НФЛ, которые пройдут в ноябре в немецком городе Франкфурт, на стадионе «Дойче банк Парк» установили гибридное покрытие.

В прошлом году футболисты «Сиэтл Сихокс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» жаловались на то, что натуральный газон на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене был скользким. К тому же, поле пришло в негодность после матча по американскому футболу.

Гибридные покрытия обычно состоят из 90% натурального газона и 10% синтетических волокон.

В нынешнем регулярном сезоне НФЛ три матча прошли в Лондоне. Состояние искусственного покрытия на стадионе «Тоттенхэм» также подвергалось критике.

5 ноября на «Дойче банк Парке» сыграют действующие чемпионы Супербоула «Канзас-Сити Чифс» и «Майами Долфинс». Через неделю — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс». Обе игры начнутся в 17:30 мск.

Местный футбольный клуб «Айнтрахт» ближайшие 4 матча проведет на выезде: против «Виктории» (Кубок Германии), «Униона» (бундеслига), ХИК (Лига конференций) и «Вердера» (бундеслига).