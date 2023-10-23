Махоумс в 10-й раз за карьеру набрал в матче 400 пасовых ярдов

Теги НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» набрал 424 пасовых ярда.

Махоумс в 10-й раз за карьеру набрал 400+ пасовых ярдов за одну игру. Кроме него подобного добивались еще 7 игроков в истории НФЛ: Дэн Марино, Мэттью Стэффорд, Дрю Бриз, Филип Риверс, Бен Ротлисбергер, Пейтон Мэннинг и Том Брэди.

При этом Махоумс добрался до отметки в 10 матчей с 400+ ярдами быстрее всех вышеперечисленных — за 87 игр.

Рекорд по числу пасовых ярдов за один матч принадлежит Норму Ван Броклину, который в 1951 году набрал 554.

Махоумс — двукратный чемпион Супербоула и двукратный MVP.

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