«Чифс» изменили условия контракта Махоумса. Квотербек заработает $211 млн за 4 года

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс в период с сезона–2023 по сезона–2026 включительно заработает $210.6 гарантированных миллионов. Это крупнейшая сумма, которую зарабатывали игроки НФЛ за четырехлетний период.

«Чифс» изменили условия контракта своего квотербека, чтобы поднять его в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги.

После того, как 4 квотербека подписали рекордные соглашения в это межсезонье, Махоумс откатился на 8-е место в списке по среднему заработку в год.

Сейчас Махоумс будет зарабатывать $52.7 млн в год и уступать по этому показателю только Джо Бурроу из «Цинциннати Бенгалс».

Изначально Махоумс подписал 10-летний контракт с «Чифс» на $503 млн в 2020 году.

Махоумс — двукратный чемпион Супербоула и MVP регулярного сезона.