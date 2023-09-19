«Чифс» изменили условия контракта Махоумса. Квотербек заработает $211 млн за 4 года

Теги НФЛ Канзас-Сити контракты Патрик Махоумс Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс в период с сезона–2023 по сезона–2026 включительно заработает $210.6 гарантированных миллионов. Это крупнейшая сумма, которую зарабатывали игроки НФЛ за четырехлетний период.

«Чифс» изменили условия контракта своего квотербека, чтобы поднять его в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги.

После того, как 4 квотербека подписали рекордные соглашения в это межсезонье, Махоумс откатился на 8-е место в списке по среднему заработку в год.

Сейчас Махоумс будет зарабатывать $52.7 млн в год и уступать по этому показателю только Джо Бурроу из «Цинциннати Бенгалс».

Изначально Махоумс подписал 10-летний контракт с «Чифс» на $503 млн в 2020 году.

Махоумс — двукратный чемпион Супербоула и MVP регулярного сезона.

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