Решение Махоумса не заносить тачдаун в концовке матча стоило игрокам десятков миллионов долларов

В вынесенном матче 4-го тура НФЛ «Канзас-Сити Чифс» победили «Нью-Йорк Джетс» со счетом 23–20.

В концовке игры квотербек «Чифс» Патрик Махоумс мог занести тачдаун, но вместо этого предпочел упасть в поле, чтобы не останавливать часы. Его решение позволило «Канзас-Сити» сжечь оставшееся время и закончить игру, поскольку у «Джетс» уже не было таймаутов.

Перед игрой букмекерские конторы в США принимали ставки на победу «Чифс» с форой от 8 очков до 9.5 очка.

Как сообщили в компании Sportsbook, за час до начала игры 91% процент ставок шел на победу «Чифс» с форой.

В случае, если бы Махоумс занес тачдаун, и после этого был бы пробит экстра-пойнт, «Чифс» повели бы в счете в 10 очков.