«Нью-Ингленд» потерпел самое крупное домашнее поражение в истории

Теги Нью-Ингленд НФЛ Американский футбол

В воскресенье «Нью-Ингленд Пэтриотс» проиграли «Нью-Орлеан Сейнтс» со счетом 0–34. Матч проходил на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо.

Для «Пэтриотс» это поражение стало крупнейшим в истории на домашней арене.

Неделю назад «Нью-Ингленд» проиграл на выезде «Далласу» 3–38. Это поражение стало самым крупным в карьере главного тренера Билла Беличика.

После 5 туров регулярного сезона НФЛ «Пэтриотс» с результатом 1–4 занимают последнее место в дивизионе Восток АФК.

С сезона–2001 по сезон–2019, когда стартовым квотербеком «Нью-Ингленда» был Том Брэди, команда ни разу не одерживала за сезон меньше 9 побед и лишь дважды пропустила плей-офф. За этот период «Пэтриотс» выиграли 6 Супербоулов и трижды уступили в финальном матче.

С сезона–2020 результат «Нью-Ингленда» 26–29 с одним выходом в плей-офф.

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1 комментарий

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Касум Увайсов
Петриотс танкуют как могут. Даже не стараются играть нормально
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