Квотербек «Пэтриотс» покинул расположение команды и пропал на два дня

Теги Нью-Ингленд НФЛ Мэтт Коррал Американский футбол

Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Мэтт Коррэл покинул расположение команды после тренировки в прошлый четверг и два дня не выходил на связь.

«Пэтриотс» вывели 24-летнего игрока из основного состава и поместили в особый список футболистов, покинувших расположение клуба.

Сегодня утром главный тренер «Нью-Ингленда» Билл Беличик заявил, что Коррэл связался с командой, однако больше никаких комментариев давать не стал. «Это вопрос личного характера», — пояснил Беличик.

Коррэл был выставлен «Каролиной» на драфт отказов 30 августа, а на следующий день подписал контракт с «Пэтриотс».

Выбранный в 3-м раунде драфта–2022 квотербек пропустил весь дебютный сезон в НФЛ из-за травмы. Перед драфтом Коррэл признавался, что во время студенческой карьеры боролся с депрессией.

Стартовым квотербеком «Пэтриотс» остается Мак Джонс, его дублером — Бейли Заппи. В тренировочном составе присутствует Малик Каннингем.

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