Мэджик Джонсон раскритиковал «Вашингтон Коммандерс» после поражения

Совладелец клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс», легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение команды в игре 5-го тура с «Чикаго Беарс».

«Сегодня «Коммандерс» играли без характера и огня. В первой половине мы были неконкурентоспособны и перед перерывом уступали 3–27. Это слишком большое отставание, чтобы его отыграть, поэтому мы уступили 20–40», — написал Джонсон в соцсетях.

Джонсон присутствовал на игре. Весной он стал одним из ограниченных партнеров нового владельца «Коммандерс» Джоша Харриса.

«Вашингтон» после 5 туров НФЛ добился результата 2–3.