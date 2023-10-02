Калил Мак установил клубный рекорд по числу сэков за один матч

Лайнбекер «Лос-Анджелес Чарджерс» в матче против «Лас-Вегас Рейдерс» заработал 6 сэков. Это максимальный показатель в истории клуба.

Мак играл против команды, которая задрафтовала его в 2014 году. В 2018 году «Рейдерс» обменяли защитника в «Чикаго».

За «Лас-Вегас» в этом матче играл квотербек-новичок из 5-го раунда Эйден О’Коннелл. Два сэка из шести в исполнении Мака привели к смене владения в результате фамблов.

«Чарджерс» идут с результатом 2–2. После недели отдыха команда сыграет с «Далласом» в 6-м туре.