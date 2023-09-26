Ресивер «Чарджерс» Майк Уильямс выбыл до конца сезона

Принимающий «Лос-Анджелес Чарджерс» Майк Уильямс порвал крестообразные связки колена в матче с «Миннесота Вайкингс» и выбыл до конца сезона.

Уильямс покинул поле на медицинском карте в третьей четверти матча. Он проводил самую результативную игру в сезоне — 7 приемов на 121 ярд с тачдауном.

В марте ресивер подписал 3-летний контракт на $60 миллионов.

Травма Уильямса приведет к росту числа передач в адрес Джошуа Палмера и новичка Квентина Джонстона.

Уильямс должен вернуться в строй к открытию тренировочного лагеря следующим летом.