«Каролина» ищет ресивера для обмена

Теги НФЛ Каролина Американский футбол

Инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт сообщил о том, что «Каролина Пэнтерс» ищет варианты для обмена принимающего из другой команды.

Сейчас в составе «Пэнтерс» лишь один ресивер преодолел отметку в 150 ярдов на приеме по итогам 4 матчей — это Адам Тилен.

В межсезонье «Каролина» обменялась на первый выбор на драфте, потратив его на квотербека Брайса Янга. Сейчас, как утверждает Рапопорт, в клубе хотят приобрести еще одного ресивера, чтобы помочь квотербеку прогрессировать.

На том же драфте «Пэнтерс» выбрали Джонатана Минго, но он после 4 игр набрал лишь 64 ярда на приеме.

«Пэнтерс» идут с результатом 0–4.

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