Лайнбекер «Джексонвилла» Девин Ллойд пропустит обе игры в Лондоне

Лайнбекеру «Джексонвилл Джегуарс» Девину Ллойду проведут операцию на большом пальце правой руки.

В результате Ллойд пропустит два ближайших матча команды, которые выпадут на выездные игры в Лондоне.

Главный тренер команды Даг Педерсон добавил, что маловероятно участие в воскресной игре против «Атланты» ресивера Зея Джонса.

В воскресенье «Джегуарс» сыграют против «Фэлконс» в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Через неделю им предстоит сыграть с «Баффало» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе игры начнутся в 16:30 мск.