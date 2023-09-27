Лайнбекер «Джексонвилла» Девин Ллойд пропустит обе игры в Лондоне

Теги НФЛ Джэксонвилл травмы Девин Ллойд Американский футбол

Лайнбекеру «Джексонвилл Джегуарс» Девину Ллойду проведут операцию на большом пальце правой руки.

В результате Ллойд пропустит два ближайших матча команды, которые выпадут на выездные игры в Лондоне.

Главный тренер команды Даг Педерсон добавил, что маловероятно участие в воскресной игре против «Атланты» ресивера Зея Джонса.

В воскресенье «Джегуарс» сыграют против «Фэлконс» в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Через неделю им предстоит сыграть с «Баффало» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе игры начнутся в 16:30 мск.

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