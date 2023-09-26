Участие Джимми Гаропполо в матче с «Чарджерс» под вопросом из-за сотрясения мозга

Квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Джимми Гаропполо после матча с «Питтсбургом» попал в протокол сотрясения мозга.

Разыгрывающий ударился головой о газон за 7 минут до конца игры после удара от сейфти Минки Фицпатрика. При этом Гаропполо не покидал поле до финального свистка.

Всего за матч Гаропполо попал под сэк 4 раза и реализовал 28 из 44 передач на 324 ярда с 2 тачдаунами при 3 перехватах. Он лидер сезона по перехватам (6).

Если Гаропполо не выйдет из протокола сотрясения мозга к концу недели, то в матче с «Лос-Анджелес Чарджерс» сыграет либо опытный дублер Брайан Хойер, либо новичок Эйден О’Коннелл.