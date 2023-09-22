Брайс Янг пропустит игру с «Сиэтлом» в воскресенье

Квотербек-новичок «Каролина Пэнтерс» Брайс Янг не сыграет в матче с «Сиэтл Сихокс» из-за травмы голеностопа.

Янг пропустил две тренировки на этой неделе.

Вместо Янга на поле выйдет 35-летний квотербек Энди Далтон. На протяжении 9 сезонов Далтон был стартовым игроком «Цинциннати Бенгалс», после чего был запасным в «Далласе» и «Чикаго».

Прошлый год Далтон провел в «Нью-Орлеан Сейнтс», где из-за травмы Джеймиса Уинстона отыграл в стартовом составе 14 матчей.

Брайс Янг после двух игр занимает 27-е место по рейтингу квотербеков и 31-е по пасовому рейтингу. Он оформил два тачдауна и совершил три потери мяча (два перехвата, один фамбл).

«Каролина» идет с результатом 0–2. Все остальные команды на Юге НФК одержали по две победы.