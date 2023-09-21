Сейквон Баркли не сыграет с «Сан-Франциско» сегодня ночью

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Сан-Франциско травмы Сейквон Баркли Американский футбол

Раннинбек «Нью-Йорк Джайентс» Сейквон Баркли не примет участия в игре 3-го тура регулярного сезона НФЛ с «Сан-Франциско Фотинайнерс».

Баркли растянул голеностоп в игре против «Аризона Кардиналс».

Главный тренер «Джайентс» Брайан Дэболл не стал сразу исключать участие Баркли в предстоящей игре, отметив, что раннинбек «быстро залечивает травмы».

Также матч с «Фотинайнерс» пропустит левый тэкл Эндрю Томас.

В 4-м туре «Джайентс» сыграют в ночь с понедельника на вторник, поэтому у Баркли будет 11 дней на восстановление.

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