Сейквон Баркли не сыграет с «Сан-Франциско» сегодня ночью
Раннинбек «Нью-Йорк Джайентс» Сейквон Баркли не примет участия в игре 3-го тура регулярного сезона НФЛ с «Сан-Франциско Фотинайнерс».
Баркли растянул голеностоп в игре против «Аризона Кардиналс».
Главный тренер «Джайентс» Брайан Дэболл не стал сразу исключать участие Баркли в предстоящей игре, отметив, что раннинбек «быстро залечивает травмы».
Также матч с «Фотинайнерс» пропустит левый тэкл Эндрю Томас.
В 4-м туре «Джайентс» сыграют в ночь с понедельника на вторник, поэтому у Баркли будет 11 дней на восстановление.
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