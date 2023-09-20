Главный тренер «Питтсбурга» отреагировал на призывы фанатов уволить координатора нападения

«Питтсбург Стилерс» в ночь на вторник обыграли «Кливленд Браунс» со счетом 26–22. Два тачдауна за «Стилерс» занесла защита, а нападение набрало только 255 суммарных ярдов.

По ходу встречи болельщики домашней команды скандировали «Кэнаду в отставку», имея в виду координатора нападения «Питтсбурга».

«Я ценю страсть наших фанатов. Мы работаем в бизнесе спортивных развлечений. Наша задача — завоевать сердца наших болельщиков и развлекать их. Мы хотим, чтобы они были довольными и избалованными», — прокомментировал поведение болельщиков главный тренер Майк Томлин.

В воскресенье «Стилерс» сыграют с «Лас-Вегас Рейдерс».