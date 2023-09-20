«Кливленд Браунс» подписали контракт с Каримом Хантом после травмы Ника Чабба
Раннинбек Карим Хант подписал однолетний контракт на $4 млн с командой «Кливленд Браунс».
Параллельно в резерв для травмированных клуба отправился раннинбек Ник Чабб, заработавший травму колена в игре с «Питтсбург Стилерс».
Чабб и Хант играли вместе предыдущие 4 сезона. Ханта не устраивала роль запасного и он просил об обмене, но в итоге доиграл сезон–2022 в составе «Браунс», после чего оставался свободным агентом.
Стартовым раннинбеком «Браунс» сейчас будет Джером Форд.
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