«Кливленд Браунс» подписали контракт с Каримом Хантом после травмы Ника Чабба

Раннинбек Карим Хант подписал однолетний контракт на $4 млн с командой «Кливленд Браунс».

Параллельно в резерв для травмированных клуба отправился раннинбек Ник Чабб, заработавший травму колена в игре с «Питтсбург Стилерс».

Чабб и Хант играли вместе предыдущие 4 сезона. Ханта не устраивала роль запасного и он просил об обмене, но в итоге доиграл сезон–2022 в составе «Браунс», после чего оставался свободным агентом.

Стартовым раннинбеком «Браунс» сейчас будет Джером Форд.