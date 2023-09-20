«Кливленд Браунс» подписали контракт с Каримом Хантом после травмы Ника Чабба

Теги НФЛ Кливленд Ник Чабб Карим Хант Американский футбол

Раннинбек Карим Хант подписал однолетний контракт на $4 млн с командой «Кливленд Браунс».

Параллельно в резерв для травмированных клуба отправился раннинбек Ник Чабб, заработавший травму колена в игре с «Питтсбург Стилерс».

Чабб и Хант играли вместе предыдущие 4 сезона. Ханта не устраивала роль запасного и он просил об обмене, но в итоге доиграл сезон–2022 в составе «Браунс», после чего оставался свободным агентом.

Стартовым раннинбеком «Браунс» сейчас будет Джером Форд.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий