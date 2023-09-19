«Джайентс» пропустили 60 очков за 6 четвертей и сумели одержать рекордную волевую победу в истории клуба

«Нью-Йорк Джайентс» к перерыву матча второго тура против «Аризона Кардиналс» уступали со счетом 0–20. Игру первого тура против «Даллас Каубойс» нью-йоркская команда проиграла со счетом 0–40.

За всю историю НФЛ лишь одна команда пропускала больше очков на старте сезона прежде, чем занести тачдаун — «Балтимор Колтс» в 1978 году.

Шесть четвертей подряд без набранных очков стали антирекордом в истории «Джайентс».

После перерыва во второй игре «Джайентс» набрали 31 очко, пропустив только 8, и таким образом победили со счетом 31–28.

По ходу третьей четверти «Джайентс» уступали в 21 очко. Отыгрыш такого отставания стал повторением клубного рекорда и лучшим результатом в эпоху Супербоула.