Туа Танговаилоа одержал пятую победу над «Пэтриотс» подряд

Теги Нью-Ингленд Майами Билл Беличик Туа Таговаилоа Американский футбол

«Майами Долфинс» во втором туре обыграли «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 24–17.

Результат стартового квотербека «Майами» Туа Танговаилоа в матчах против «Пэтриотс» стал 5–0. Он — первый квотербек, которому удалось одержать 5 побед подряд против команды Билла Беличика.

Также у Танговаилоа наилучший показатель в играх против тренеров, выигрывавших Супербоулы — 9 побед, 1 поражение.

«Пэтриотс» стартовали с результата 0–2 впервые с сезона–2001.

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