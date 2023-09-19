Туа Танговаилоа одержал пятую победу над «Пэтриотс» подряд

«Майами Долфинс» во втором туре обыграли «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 24–17.

Результат стартового квотербека «Майами» Туа Танговаилоа в матчах против «Пэтриотс» стал 5–0. Он — первый квотербек, которому удалось одержать 5 побед подряд против команды Билла Беличика.

Также у Танговаилоа наилучший показатель в играх против тренеров, выигрывавших Супербоулы — 9 побед, 1 поражение.

«Пэтриотс» стартовали с результата 0–2 впервые с сезона–2001.