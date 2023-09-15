Тайрик Хилл — о перспективе двойного прикрытия в матче с «Пэтриотс»: «Все равно буду доминировать»

Ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла спросили, что он думает о перспективе получить двойное прикрытие от защиты «Нью-Ингленд Пэтриотс» в ближайшем матче.

«Что бы ни случилось, я буду доминировать. У меня все равно есть задача — бегать свои маршруты. Приставьте ко мне хоть одного, хоть двоих, хоть троих, я все равно буду бегать маршруты и открываться», — сказал Хилл.

В игре против «Лос-Анджелес Чарджерс» Хилл набрал 215 ярдов на приеме. Против него каждый розыгрыш действовал только один защитник.

Перед сезоном принимающий «Долфинс» объявил, что намерен установить рекорд и набрать 2,000 ярдов на приеме за сезон.

«Нет, я подсчет не веду. Этим занимается мой старший сын. Он сказал: «Эй, пап, у нас 215 ярдов». Математика на нем», — добавил Хилл.

Матч «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Майами Долфинс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало игры — в 3:20 мск.