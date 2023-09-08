Оделл Бекхэм может пропустить первый матч сезона из-за травмы

Ресивер «Балтимор Рейвенс» Оделл Бекхэм попал в список травмированных за три дня до первого матча в регулярном сезоне.

Бекхэм занимался в ограниченном режиме на тренировке в четверг из-за повреждения голеностопа.

Помимо Бекхэма в списке травмированных «Балтимора» также присутствуют тайт-энд Марк Эндрюс, корнербек Марлон Хамфри и тэкл Ронни Стэнли.

30-летний Бекхэм подписал в апреле однолетний контракт с «Рейвенс». Весь прошлый сезон он пропустил из-за восстановления после травмы колена.

В первом матче сезона «Рейвенс» сыграют против «Хьюстон Тексанс». Игра состоится в воскресенье, начало — в 20:00 мск.