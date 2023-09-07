Купер Капп не сыграет в первом матче регулярного сезона

Теги НФЛ травмы Лос-Анджелес Рэмс Купер Капп Американский футбол

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп из-за травмы задней поверхности бедра не сможет сыграть против «Сиэтл Сихокс» в матче 1-го тура.

Капп получил травму на тренировке 1 августа, а на прошлой неделе заработал рецидив.

«У него проблемы с мягкими тканями. Сейчас просто нужно, чтобы он стал чувствовать себя нормально. Когда это произойдет, тогда он и вернется. А до тех пор он не будет за нас играть», — рассказал главный тренер «ЛА Рэмс» Шон Маквей.

Специалист также не стал исключать включение Каппа в резерв для травмированных, что автоматически будет означать, что ресивер не вернется раньше 5-го тура.

В сезоне–2021 Капп оформил «тройную корону», став лидером в лиге по приемам мяча (145), ярдам на приеме (1,947) и тачдаунам (16).

В прошлом году ресивер сделал 75 приемов на 812 ярдов с 6 тачдаунами, пока не получил травму в матче 9-го тура.

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