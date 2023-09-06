Игрок «Рейдерс» раскритиковал руководство клуба в соцсетях

Теги НФЛ Лас-Вегас Чендлер Джонс Американский футбол

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Чендлер Джонс опубликовал несколько критических замечаний в адрес руководства клуба в соцсетях.

«Нахер все. Не хочу играть за «Рейдерс» с таким главным тренером и генменеджером», — написал Джонс в удаленной им позже сторис.

«Позор, что мне, топовому атлету с 112 сэками в НФЛ, приходится по ходу сезона заниматься в местном спортзале, непонятно по какой причине. Это какая-то дичь, Джош, и ты знаешь это, поступи как должно», — добавил футболист, обратившись к главному тренеру Джошу Макдэниелсу.

Эти сообщения пока никак не прокомментировали ни «Рейдерс», ни агент игрока.

33-летний Джонс год назад подписал с «Рейдерс» трехлетний контракт на $51 млн.

На апрельском драфте «Лас-Вегас» под 7-м общим номером выбрал эдж-рашера Тайри Уилсона, который со временем может сменить Джонса в стартовом составе.

«Рейдерс» начнут сезон выездным матчем с «Денвер Бронкос» в воскресенье. Начало игры — в 23:25 мск.

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