Чемпион Супербоула попросил одноклубника прекратить забастовку и вернуться в команду

Теги НФЛ Канзас-Сити контракты Крис Джонс 1994 Трэвис Келси Американский футбол

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси в своем подкасте обратился к одноклубнику Крису Джонсу, который бойкотирует тренировки команды с целью получить крупный контракт.

«Крис, вернись, пожалуйста. Ты меня пугаешь. Я этого не понимаю. Брат, я хочу выиграть с тобой еще один чемпионский перстень. Пожалуйста, ты нам нужен», — заявил Келси.

У Джонса, выступающего на позиции ди-тэкла, остался один год по действующему контракту. По среднему заработку в год ($20 млн) Джонс занимает 9-е место среди игроков своего амплуа.

29-летний защитник за карьеру выиграл два Супербоула, 4 раза попадал в Матч звезд и совершил 65 сэков.

В ночь с четверга на пятницу «Чифс» откроют сезон матчем против «Детройт Лайонс».

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3 комментария

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usen
Забавно, конечно, читать про ситуацию с контрактом Джонса, когда топовые раннинбэки типа Баркли или Джейкобса на франчайз-тэгах будут сезон бегать )
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SergggB
Странно сравнивать раннеров, как расходный материал, и топового ди-текла
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STRATIY
Странно называть игроков вообще каких либо позиций расходным материалом) Вряд ли бы хоть один топовый ди-текл выиграл хоть один матч, если бы у него в нападении не было бы раннеров))
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