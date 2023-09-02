Чемпион Супербоула попросил одноклубника прекратить забастовку и вернуться в команду

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси в своем подкасте обратился к одноклубнику Крису Джонсу, который бойкотирует тренировки команды с целью получить крупный контракт.

«Крис, вернись, пожалуйста. Ты меня пугаешь. Я этого не понимаю. Брат, я хочу выиграть с тобой еще один чемпионский перстень. Пожалуйста, ты нам нужен», — заявил Келси.

У Джонса, выступающего на позиции ди-тэкла, остался один год по действующему контракту. По среднему заработку в год ($20 млн) Джонс занимает 9-е место среди игроков своего амплуа.

29-летний защитник за карьеру выиграл два Супербоула, 4 раза попадал в Матч звезд и совершил 65 сэков.

В ночь с четверга на пятницу «Чифс» откроют сезон матчем против «Детройт Лайонс».