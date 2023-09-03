«Даллас» подписал контракт с линейным нападения на $86.8 млн

Правый тэкл Теренс Стил продлил контракт с «Даллас Каубойс» на 5 лет и $86.8 млн (гарантированная сумма — $50 млн, со всеми бонусами максимум до $91.8 млн).

Стил не был выбран на драфте НФЛ в 2020 году, оказался в тренировочном составе «Далласа», а из-за травм одноклубников в том же году попал в стартовый состав команды.

За 3 сезона линейный нападения принял участие в 45 матчах и поймал 1 тачдаун на приёме.

В это межсезонье «Каубойс» продлили контракты с корнербеком Тревоном Диггсом (5 лет, $97 млн) и гардом Заком Мартином (2 года, $36.9 млн), а также применили франчайз-тег к раннинбеку Тони Полларду (1 год, $10.1 млн).