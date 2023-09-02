Майк Эванс дал «Тампе» неделю на решение вопроса с контрактом

Ресивер «Тампа-Бэй Бакканирс» Майк Эванс заявил, что ждет от клуба оптимального предложения по новому контракту до первого матча в регулярном сезоне. В противном случае он покинет клуб в следующее межсезонье.

У Эванса остался последний год по пятилетнему контракту, подписанному в 2018 году. Его оклад в сезоне–2023 равен $13 млн, также в марте он получил бонус за нахождение в составе в размере $1.5 млн.

«Майк хочет, чтобы следующий этап его карьеры прошел в клубе, которому он нужен. В клубе, который поможет ему выиграть Супербоул. Поэтому мы проинформировали «Бакканирс», что прекратим всякие переговоры о контракте после 9 сентября», — говорится в заявлении компании Day 1 Sports and Entertainment, представляющей интересы ресивера.

«Я хочу быть в лагере, тренироваться и помогать Бейкеру Мейфилду подготовиться к сезону, чтобы мы могли побеждать. Я не хочу быть обузой для команды», — добавил Эванс.

Первый матч сезона «Тампа-Бэй» проведет 10 сентября против «Миннесоты».

Эванс выступает за «Бакканирс» с 2014 года. За каждый из 9 сезонов он набирал минимум тысячу ярдов на приеме.