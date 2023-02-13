«Канзас-Сити» одержал третью победу в Супербоулах, у «Филадельфии» – третье поражение в финалах
«Канзас-Сити Чифс» одержал победу в Супербоуле LVII.
В финале «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).
Это третья победа «Чифс» в финалах НФЛ после Супербоулов 1969 и 2019 годов.
У «Филадельфии» третье поражение в четырех матчах, «Иглз» брали трофей только в 2017-м.
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Ты реально думаешь, что защита может выходить с ножами в конце, чтобы останавливать Патрика?! А может, сразу с пушками?! Ведь разве судьи должны свистеть в таких случаях, как был в финале конференции?! А если нет, то, может, квотербека ещё убивать можно?
В СБ у чифс украли чистый ТД. И вообще, не надо нарушать.