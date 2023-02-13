«Канзас-Сити» одержал третью победу в Супербоулах, у «Филадельфии» – третье поражение в финалах

Теги Супербоул НФЛ Канзас-Сити Филадельфия Американский футбол

«Канзас-Сити Чифс» одержал победу в Супербоуле LVII.

В финале «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

Это третья победа «Чифс» в финалах НФЛ после Супербоулов 1969 и 2019 годов.

У «Филадельфии» третье поражение в четырех матчах, «Иглз» брали трофей только в 2017-м.

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3 комментария

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Серый Кот
Ответ гилберт
Смотрю НФЛ уже 20 лет и такой халявы не было никогда! Канзас стал чемпионом, не выиграв ни в финале конфы, ни в супербоуле. Всё сделали судьи. Просто позор.
Канзас выиграл всё. А ты ничего не понимаешь в футболе и в жизни. Я ПРЯМО ГОВОРЮ - НИЧЕГО.
Ты реально думаешь, что защита может выходить с ножами в конце, чтобы останавливать Патрика?! А может, сразу с пушками?! Ведь разве судьи должны свистеть в таких случаях, как был в финале конференции?! А если нет, то, может, квотербека ещё убивать можно?
В СБ у чифс украли чистый ТД. И вообще, не надо нарушать.
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гилберт
Смотрю НФЛ уже 20 лет и такой халявы не было никогда! Канзас стал чемпионом, не выиграв ни в финале конфы, ни в супербоуле. Всё сделали судьи. Просто позор.
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гилберт
А какую уже победу одержали судьи?
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