«Канзас-Сити» одержал третью победу в Супербоулах, у «Филадельфии» – третье поражение в финалах

«Канзас-Сити Чифс» одержал победу в Супербоуле LVII.

В финале «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

Это третья победа «Чифс» в финалах после Супербоулов 1969 и 2019 годов.

У «Филадельфии» третье поражение в четырех матчах, «Иглз» брали трофей только в 2017-м.

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