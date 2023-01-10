Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) « » Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы.

3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что спортсмен перенес остановку сердца.

«Мы взволнованы и с гордостью сообщаем, что Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в Баффало. У него все хорошо, впереди следующий этап его выздоровления», – сообщили в клубе.

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