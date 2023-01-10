Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы

Теги НФЛ Баффало происшествия Дамар Хэмлин Американский футбол

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы.

3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что спортсмен перенес остановку сердца.

«Мы взволнованы и с гордостью сообщаем, что Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в Баффало. У него все хорошо, впереди следующий этап его выздоровления», – сообщили в клубе.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

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6 комментариев

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Гоги^^^^
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В мире каждую секунду умирает 2 человека! Пока вы прочли эту бестолковую новость умерли несколько десятков человек, но зато родилось в два раза больше. И все, кто читает эту дурь, умрут так или иначе - от болезни или травмы. И для конкретно природы смерть это хорошее дело. Так всё устроено.
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Simon Petrikov
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Ответ Nick Crosier
Все таки профессиональный спорт может свести тебя в могилу. И все миллионы будут уже не нужны. Здоровья.
на студенческом боуле, лет 25 назад, парню переломали вообще всё, позвоночник, основание черепа
он только лет 10 назад самостоятельно перемещаться смог
и по твоей логике - это всё ради бесплатного обучения
а так то здоровья, конечно
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АРХАТ
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Ответ Nick Crosier
Все таки профессиональный спорт может свести тебя в могилу. И все миллионы будут уже не нужны. Здоровья.
Ну условная работа шофёром тоже может свести в могилу.
Или тем же пожарным
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Sla Slo
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Ура !!!!
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Максим Примак
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Здоровья Хэмлин. Профессиональный спорт это небезопасно, тоже самое помните с Кристианом Эриксеном произошло. Здоровья!
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Nick Crosier
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Все таки профессиональный спорт может свести тебя в могилу. И все миллионы будут уже не нужны. Здоровья.
+5
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