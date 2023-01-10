Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы
Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы.
3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что спортсмен перенес остановку сердца.
«Мы взволнованы и с гордостью сообщаем, что Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в Баффало. У него все хорошо, впереди следующий этап его выздоровления», – сообщили в клубе.
Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен
он только лет 10 назад самостоятельно перемещаться смог
и по твоей логике - это всё ради бесплатного обучения
а так то здоровья, конечно
Или тем же пожарным