НФЛ. 8-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Тампа-Бэй», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

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С 28 октября по 1 ноября пройдут матчи восьмой недели нового сезона НФЛ. «Балтимор» сыграет с «Тампа-Бэй», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

7-я неделя

28 октября

БалтиморТампа-Бэй – 3.15

 

30 октября

ДенверДжэксонвилл – 20.00

 

КаролинаАтланта – 20.00

 

ЧикагоДаллас – 20.00

 

МайамиДетройт – 20.00

 

АризонаМиннесота – 20.00

 

Лас-ВегасНью-Орлеан – 20.00

 

Нью-ИнглендНью-Йорк Джетс – 20.00

 

ПиттсбургФиладельфия – 20.00

 

ТеннессиХьюстон – 23.05

 

Сан-ФранцискоЛос-Анджелес Рэмс – 23.25

 

ВашингтонИндианаполис – 23.25

 

Нью-Йорк ДжайентсСиэтл – 23.25

 

31 октября

Грин-БэйБаффало – 3.20

 

1 ноября

ЦинциннатиКливленд – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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