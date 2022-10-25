НФЛ. 8-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Тампа-Бэй», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией» и другие матчи
С 28 октября по 1 ноября пройдут матчи восьмой недели нового сезона НФЛ. «Балтимор» сыграет с «Тампа-Бэй», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией».
Регулярный чемпионат
7-я неделя
28 октября
Балтимор – Тампа-Бэй – 3.15
30 октября
Денвер – Джэксонвилл – 20.00
Каролина – Атланта – 20.00
Чикаго – Даллас – 20.00
Майами – Детройт – 20.00
Аризона – Миннесота – 20.00
Лас-Вегас – Нью-Орлеан – 20.00
Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Питтсбург – Филадельфия – 20.00
Теннесси – Хьюстон – 23.05
Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 23.25
Вашингтон – Индианаполис – 23.25
Нью-Йорк Джайентс – Сиэтл – 23.25
31 октября
Грин-Бэй – Баффало – 3.20
1 ноября
Цинциннати – Кливленд – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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