«Сан-Франциско Фотинайнерс» реструктурировали контракт квотербека Джимми Гаропполо. Он стал самым высокооплачиваемым бэкапом в НФЛ

«Сан-Франциско Фотинайнерс» реструктурировали контракт своего квотербека Джимми Гаропполо. Годичный контракт рассчитан на 6,5 миллионов долларов гарантированных выплат. Также квотербек получит 500 тысяч долларов в качестве ростер-бонуса.

К тому же, контракт предполагает бонус за игровое время — в зависимости от него Гаропполо сможет заработать до 9 миллионов долларов по этому бонусу и до 16 миллионов суммарно по всему контракту.

Реструктурированный контракт также включает пункт о запрете на обмен и на франчайз-тег. Таким образом, спустя год Гаропполо выйдет на рынок свободных агентов и будет самостоятельно принимать решение о дальнейшем развитии своей карьеры.

Этот контракт сделал квотербека самым высокооплачиваемым бэкапом в НФЛ.