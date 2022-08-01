Квотербека Дешона Уотсона дисквалифицировали на 6 игр

Вердикт вынесла судья Сью Робинсон. Ранее «Вашингтон Пост» сообщал, что НФЛ собирался не только дисквалифицировать Уотсона на полный сезон 2022, но и дополнительно оштрафовать его, помимо предусмотренного правилами лиги лишения базовой зарплаты

Перед вынесением решения суда, профсоюз игроков выпустил заявление в адрес НФЛ с предложением согласиться с любым решением Робинсон без апелляций.

Начиная с 2021 года 24 женщины подали судебные иски, согласно которых Дешон Уотсон, еще будучи квотербэком «Хьюстон», преследовал их или принуждал к сексуальным действиям во время сеансов массажа. Сам Уотсон утверждал, что это были безобидные терапевтические процедуры.

Дешон Уотсон отчаянно пытается избежать дисквалификации. Кажется, уже слишком поздно