Ди-Кей Меткалф и «Сихоукс» договорились о продлении контракта на 3 года и 72 млн долларов.

О соглашении сообщает инсайдер NFL Network Майк Гарафоло. Кроме суммы по основной части контракта, в котором гарантировано 58,2 млн долларов, 24-летний игрок получит самый большой в истории подписной бонус для ресиверов – 30 млн долларов.

Новый контракт будет действовать до 2025 года, ежегодная зарплата составит 24 млн долларов за каждый сезон, что является 6-м показателем во всей лиге для игроков его позиции.

Меткалф, известный своим атлетизмом и габаритами, был выбран во втором раунде драфта-2019 и в первом же сезоне сделал 58 приемов на 900 ярдов, 7 раз набрав при этом очки. Всего за карьеру ресивер выполнил 216 приемов на 3170 ярдов и заработал 29 тачдаунов.